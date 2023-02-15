Хлорофітум помаранчевий: вирощування та догляд в домашніх умовах

Прагнучи прикрасити інтер'єр або поповнити домашню колекцію рослин, часто обирають такого представника, як хлорофітум помаранчевий. Його можна зустріти під різними назвами: орхідозірковий, крилатий помаранчевий, Грін Оранж, мармеладний або орхідаструм. Як і домашні дерева, він велично виглядає завдяки своєму красивому великому листю з яскравим забарвленням. Його стебла ростуть прямо з кореневища і досить густі, тому цей чагарник відмінно підходить для будь-якого оформлення: як у житлових приміщеннях, так і в офісах.

Він не так широко поширений у домашній культурі, як його родичі, але він так само є високодекоративною рослиною, а завдяки йому повітря в кімнаті теж стає набагато чистіше. Хлорофітум помаранчевий чудово почувається в кімнатних умовах. Він невимогливий до догляду та не відрізняється примхливим характером.

Освітленість

Ця рослина потребує досить великої кількості яскравого світла, але при цьому варто уникати потрапляння на неї палючих променів сонця. Їй чудово підходять підвіконня західної чи східної орієнтації. Незважаючи на те, що кущ не загине і при невеликому затіненні, але забарвлення його черешків і листя в цьому випадку може стати бляклішим.

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Якщо квітка стоїть на південному підвіконні, то їй знадобиться притінення від полуденних променів сонця. Щоб кущ не втратив декоративний зовнішній вигляд, на його листя мають попадати прямі промені сонця не довше 2-3 годин на добу. Взимку рослина так само потребує великої кількості світла, тому їй може знадобитися додаткове штучне освітлення.

Температурний режим

Цей різновид хлорофітуму чудово почувається в теплі. Температура має бути близька до кімнатної, при цьому оптимальне значення — 25-27 градусів. Влітку кущу не страшна та спека. У весняно-літні місяці, коли на вулиці тепло, кущ можна перенести на свіже повітря (в сад або балкон). Завдяки постійному припливу свіжого повітря кущ почне рости і розвиватись набагато швидше. Однак для нього обирають таке місце, яке буде захищене від опадів та поривів сильного вітру. Слідкуйте за температурою повітря, поки кущ знаходиться на вулиці. Вона не повинна бути нижчою за 11 градусів. При похолоданні вчасно занесіть помаранчевий хлорофітум у будинок.

У зимовий час кущ можна не переносити у прохолодне місце. Однак все ж таки його слід тримати подалі від працюючих приладів опалення.

Як поливати

Щоб цей багаторічник розвивався у межах норми, його потрібно обов'язково систематично поливати. Система коренів розвинена в нього досить добре, при цьому вона здатна робити запаси вологи, які витрачаються під час посухи. Але ці запаси невеликі, тому про поливання все-таки не слід забувати.

З настанням весняного періоду та до перших осінніх днів полив слід проводити приблизно 1 раз на 2 доби. При цьому субстрат зволожують лише після того, як підсохне його поверхня. У холодну пору року поливати помаранчевий хлорофітум слід менше. Справа в тому, що в цей період зменшується споживання вологи кущем, і якщо його рясно поливати, це може стати причиною появи гнилі на кореневій системі.

Вологість

Рослина віддає перевагу високій вологості, тому її листя рекомендується регулярно зволожувати з пульверизатора. При цьому у спекотні літні дні кущ потребує обов'язкові систематичні обприскування. Також хлорофітум чудово реагує на теплий душ, який потрібно проводити приблизно двічі на 7 днів. Завдяки ньому ви зможете змити бруд та пил з поверхні листя. Натомість очистити листові пластини можна і попередньо зволоженою м'якою губкою або ганчіркою.

Щоб збільшити рівень вологості, нерідко вдаються і до такого способу: біля горщика встановлюють відкриту посудину, наповнену водою. А ще ємність із квіткою можна встановити на високий піддон, який попередньо наповнюють зволоженим сфагнумом.

Субстрат

Для посадки та пересадки рекомендується використовувати пухку нейтральну ґрунтосуміш насичену поживними речовинами. Такий хлорофітум невимогливий до субстрату. У зв'язку з цим для нього цілком підійде універсальна ґрунтосуміш для кімнатних культур або ж її можна і зовсім зробити своїми руками. Для приготування субстрату треба з'єднати перегній, листовий ґрунт, пісок та дерен (1:2:1:2). Обов'язково продезінфікуйте готовий субстрат будь-яким зручним для вас способом (прогріванням у духовці, марганцевим калієм або шляхом пропарювання).

Добриво

Систематичні внесення добрив забезпечать правильний розвиток рослини. А це призведе до того, що крона буде більш густою та ефектною. Для підживлення можна використовувати як мінеральні комплекси, так і органіку, головне, щоб вони підходили для декоративно-листяних рослин. Як правило, фахівці рекомендують використовувати такі добрива по черзі. При цьому оптимальна частота підживлення – 1 раз на 15 днів.

Попередньо добрива розчиняють у воді. При цьому саму процедуру підживлення поєднують з поливом. Досвідчені квітникарі також рекомендують регулярно вносити в субстрат розчин крейди, крохмалю або активованого вугілля.

Пересадка помаранчевого хлорофітуму

Якщо кущу забезпечені оптимальні умови для зростання, то горщик йому стає малим досить швидко. При цьому поки квітка молода, вона відрізняється найбільш високими темпами зростання. Саме тому цей хлорофітум рекомендується пересаджувати щорічно навесні, при цьому обов'язково замінюють горщик. Після того, як кущ стане дорослим, частоту посадок можна скоротити до одного разу на 3 або 4 роки. Нерідко кілька кущиків хлорофітуму висаджують в одну більш об'ємну ємність (часто такі рослини можна зустріти у спеціалізованих магазинах).

Пересаджувати багаторічник рекомендується в останні зимові чи перші весняні тижні. Потрібно встигнути до того, як розпочнеться вегетаційний період. Нову ємність вибирають з урахуванням того, що вона повинна бути трохи об'ємнішою за стару. Краще вибирати такий горщик, на дні якого є отвори для дренажу.

На дні ємності обов'язково зробіть якісний дренажний шар, для цього можна використовувати шматочки цегли, керамзит, черепашки та ін. Цей шар присипають невеликою кількістю ґрунтосуміші.

Акуратно витягніть кущ із горщика разом із грудкою землі. Щоб не травмувати коріння, приблизно за 24 години до пересадки рослину рекомендується полити великою кількістю води. Висадіть кущ у новий горщик, за допомогою свіжої ґрунтосуміші заповніть усі порожнечі. Після завершення пересадки поверхню субстрату потрібно злегка утрамбувати, а потім провести полив куща. Фахівці рекомендують на кілька діб поставити рослину в затінене місце.

Обрізка

Так як помаранчевий хлорофітум складається з листових розеток, то формуючих обрізках він не потребує. Однак треба своєчасно вирізати засохлі листові пластини, а також видаляти висохлі верхівки, при цьому не можна пошкоджувати здорову частину листа.

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Під час роботи з рослиною треба бути обережнішими з листям. Справа в тому, що вони не відрізняються високою гнучкістю і можуть відламуватись. Якщо ви не плануєтея збирати насіння, то після того, як кущ відцвіте, рекомендується зрізати квітконос. Це допоможе зберегти рослині сили, а також уникнути небажаного самосіву.

Способи розмноження

Вирощування з насіння

Найчастіше помаранчевий хлорофітум розмножують саме насіннєвим способом. Причому слід врахувати, що насіннєвий матеріал такої рослини має невисоку всхожість, а щоб досягти успіху, потрібно бути вкрай уважним і дотримуватися всіх описаних нижче правил.

Для висіву насіння такого різновиду хлорофітуму найкраще підходять перші весняні тижні. Коли до висіву залишиться приблизно 24 години, необхідно провести замочування насіння. Для цього їх заливають теплою водою, яку замінюють на свіжу 1 раз на кілька годин. Щоб було зручніше, насіння можна помістити у серветку.

Ящик, призначений для посіву, рекомендується наповнити родючою та легкою сумішшю, що складається з піску та торфу. Готову грунтосуміш потрібно обов'язково продезінфікувати.

Поступово розподіліть насіннєвий матеріал по поверхні зволоженого субстрату. Просто трохи вдавіть насіння в ґрунтосуміш і вкрийте посіви зверху склом або плівкою. Ящик переносять у таке місце, де завжди тепло (не нижче 22 градусів). Посіви потребують великої кількості світла, проте їх слід обов'язково захищати від прямих променів сонця.

Приготуйтеся до того, що перші сіянці з'являться нескоро. Іноді на процес проростання йде до 6 тижнів. Весь цей час слід стежити за тим, щоб субстрат був завжди вологим. При необхідності його зволожують із пульверизатора, використовуючи для цього воду, температура якої близька до кімнатної. Не забувайте щодня провітрювати посіви, забираючи на час укриття. Обов'язково видаляйте конденсат, що скупчився на поверхні плівки або скла.

Після того, як насіння проросте, не можна відразу ж прибирати укриття. Роблять це поступово, щоб паростки змогли адаптуватися до нових умов. Після того як у молоденьких кущів утворюється по 2 або 3 справжні листові пластини, проводять їх пікіровку по окремих горщиках. Причому для цього використовують той грунт, який підходить для посадки дорослих рослин.

Однак такий спосіб розмноження має 2 основних мінуси, а саме: необхідно забезпечити особливий догляд посівам і сходам, а також молодому кущику знадобиться час, щоб стати повноцінною рослиною. Листові черешки набувають гарного помаранчевого відтінку лише через кілька місяців після того, як з'являться паростки. Це відбувається лише тоді, коли листові пластини оранжевого хлорофітуму доростають до певної величини.

Поділ куща

Від чубатого хлорофитуму цей різновид відрізняється тим, що в нього в процесі росту не утворюються вуса, на яких розташовуються дітки. Однак нерідко буває таке, що у куща у пазухах листя утворюються бічні відростки.

Частина квітникарів радять видаляти такі відростки, оскільки вони можуть стати причиною загущення рослини. Але дані відростки можна використовуватиме розмноження хлорофітуму. Також якщо в процесі пересадки ви виявили відростки з корінням, їх можна використовувати для отримання молодої рослини. Для цього обережно відокремте їх від материнської рослини і висадіть у свіжий продезинфікований грунт.

Нагадаємо, щоб рослини виглядали доглянутими, неабияке значення приділяється саме рідині, яку застосовують для поливу рослин. Важливо знати, яка вода найкраще підійде в кімнатному квітникарстві: відстояна, фільтрована чи кип'ячена.

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