Навіщо поливати кімнатні рослини гарячою водою: секрет садівників

Кімнатні рослини ошпарюють теплою водою, щоб допомогти їм вийти зі стресу. Тепла вода стимулює внутрішні сили квітів, сприяє розкриттю нового листя та попереджає падіння старого. Таким чином можна запобігти пересиханню кінчиків листя.

При проведенні такої процедури слід суворо дотримуватись правил, щоб не нашкодити рослині. Але мається на увазі не окріп. Вода для ошпарювання повинна мати температуру 40-42 градуси. А краще почати з води температури 35 градусів, а вже наступного разу збільшити цей показник ще на 5 градусів.

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Квіти варто полити не пізніше ніж за 30 хвилин до ошпарювання. Робити це треба не довше 40 секунд, а краще – 10-30 секунд. Цю процедуру не варто проводити частіше ніж раз на місяць.

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Після того як ви влаштуєте кімнатним рослинам теплий душ, залиште їх у ванній мінімум на 3 години. Так ви не допустите, щоб рослини захворіли.

Нагадаємо, щоб рослини виглядали доглянутими, неабияке значення приділяється саме рідині, яку застосовують для поливу рослин. Важливо знати, яка вода найкраще підійде в кімнатному квітникарстві: відстояна, фільтрована чи кип'ячена. А також ми писали про 5 способів поливу кімнатних рослин, якщо вдома довго нікого не буде. А якщо ви хочете повернути до життя зів'ялі кімнатні рослини, в цьому допоможе один дешевий та ефективний препарат.

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