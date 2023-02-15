Зачем поливать комнатные растения горячей водой: секрет садоводов

Комнатные растения ошпаривают теплой водой, чтобы помочь им выйти из стресса. Теплая вода стимулирует внутренние силы цветов, способствует раскрытию новых листьев и предупреждает падение старика. Таким образом можно предотвратить пересыхание кончиков листьев.

При проведении такой процедуры следует строго соблюдать правила, чтобы не навредить растению. Но подразумевается не кипяток. Вода для ошпаривания должна иметь температуру 40-42 градуса. А лучше начать с воды температуры 35 градусов, а в следующий раз увеличить этот показатель еще на 5 градусов.

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Цветы следует полить не позднее чем за 30 минут до ошпаривания. Делать это нужно не дольше 40 секунд, а лучше 10-30 секунд. Эту процедуру не следует проводить чаще раза в месяц.

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После того как вы устроите комнатным растениям тёплый душ, оставьте их в ванной минимум на 3 часа. Так вы не допустите, чтобы растения заболели.

Напомним, чтобы растения выглядели ухоженными, большое значение уделяется именно жидкости, которую применяют для полива растений. Важно знать, какая вода лучше подойдет в комнатном цветоводстве: отстоянная, фильтрованная или кипяченая. А также мы писали о 5 способах полива комнатных растений, если дома долго никого не будет. А если вы хотите вернуть к жизни увядшие комнатные растения, в этом поможет один дешевый и эффективный препарат.

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