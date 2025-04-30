Холод відходить, але на літню погоду доведеться почекати: прогноз від Наталки Діденко

Цього тижня в Україні очікується поступове припинення заморозків і незначне потепління.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала метеоролог Наталка Діденко. "Морози поступово відходитимуть, а вдень повітря стане теплішим", – зазначила вона.

Втім, як підкреслює синоптикиня, повернення температур до літніх +27 градусів, як було нещодавно, наразі не прогнозується. "Весна буде спокійною та приємною", – підсумувала Діденко.

Україну очікує поступове потепління

Про наближення теплішої погоди повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

За його словами, на початку тижня в країні ще триматиметься прохолода, однак уже ближче до середини тижня температурні показники наблизяться до кліматичної норми для кінця квітня.

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У зв’язку з впливом арктичного повітря в нічні та ранкові години можливі заморозки, а вдень температура залишатиметься нижчою за сезонну норму. Проте з середини тижня очікується зміна погодних умов – стане помітно тепліше, і весна поверне свої звичні риси.

Кібальчич також зауважив, що протягом тижня в окремих регіонах ймовірні опади різної інтенсивності, що пов’язано з дією атмосферних фронтів і зонами зниженого тиску.

Станом на сьогодні, 29 квітня, на більшості території України переважатиме малохмарна та суха погода. На північному сході країни можливі пориви вітру до 15–17 м/с. Вдень температура повітря становитиме від +13 до +18 °C, а в південно-західних регіонах очікується до +23 °C.

Раніше ми розповідали, коли відступлять заморозки.

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