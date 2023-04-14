Ховають у пір’ї нервово-паралітичну речовину: вчені знайшли нові види небезпечних птахів

Колектив учених із Данії, Німеччини та Папуа–Нової Гвінеї встановив, що два види новогвінейських птахів є отруйними. З'ясувалося, що представники роду дроздових мухоловок Pitohui dichrous, Pitohui kirhocephalus та Pitohuiferrugineus мають у пір'ї, шкірі, серці, печінці та шлунку батрахотоксин.

Це дослідження було опубліковано в науковому виданні Molecular Ecology. Зазначається, що це отруйна речовина, яка до того виділялася тільки з трьох видів американських отруйних жаб-листолазів роду Phyllobates.

У шкірі цих жаб токсин міститься у настільки високих концентраціях, що призводить до м'язових спазмів та зупинки серця майже відразу після дотику до них. При тому, що середня жаба виду Phyllobates terribilis містить близько одного міліграма батрахотоксину – цього достатньо, щоб вбити від 10 до 20 осіб або до двох африканських слонів.

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Механізм дії цього токсину полягає в тому, що він змушує залишатися відкритими натрієві канали в мембранах м'язових та нервових клітин, тобто робить їх постійно проникними для іонів натрію. Це спричиняє падіння електричного потенціалу клітини, отже, клітина може більше передавати нервові імпульси.

Концентрація токсину у птахів нижча, ніж у колумбійських жаб, але все ж вплив токсину відчутний. Зокрема, місцеві жителі уникають вживати в їжу цих птахів. Вони кажуть, що їхнє м'ясо обпалює рот, як гострий перець.

Науковці припустили, що контрастне забарвлення цих птахів є попередженням для хижаків про те, що вони неїстівні.

Провідний автор дослідження Касун Бодавата з Копенгагенського університету розповів: "Керівник дослідження Кнуд Йонссон з Музею природної історії в Копенгагені подумав, що мені було сумно і я мав важкі часи під час експедиції, коли побачив мене з нежиттю та слізьми на очах. Насправді, я просто сидів і брав зразки пір'я питохи – одного з найотруйніших птахів на Землі".

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Вчені кажуть, що батрахотоксин був знайдений ще в одноговиду птахів – синешапкової іфрити (Ifrita kowaldi) та одній з двох обстежених екземплярів лісової сорокопутової мухоловки (Colluricincla megarhyncha).

У птахів з деяких популяцій могло зовсім не бути отрути, тоді як у їхніх родичів з іншої частини ареалу він був. Тому вчені припустили, що токсин не виробляється в організмі птахів, а надходить туди з навколишнього середовища, швидше за все, з їжі. У тих місцевостях, де їжа не містить токсину, птахи не стають отруйними. Зазначається, що джерелом отрути можуть бути комахи, якими харчуються дроздові мухоловки та синешапкова іфрита. Можливо, це жук Choresine pulchra та інші представники роду Choresine сімейства мелірид (Melyridae), в організмі яких міститься високий рівень батрахотоксину.

Науковці припускають, що можливо значення токсичності птахів є еволюційним. Крім захисту від хижаків самого птаха, токсини з пір'я можуть потрапляти на яйця та матеріали гнізда, захищаючи їх від тварин, що руйнують гнізда. Також в окремому дослідженні ще 1999 року вчені з'ясували, що деякі зовнішні паразити уникають пір'я дріздових мухоловок або гинуть від контакту з ними.

Автори нинішнього дослідження в ході експедиції до лісів гірського хребта Сарувагед (провінція Морбе на північному сході Нової Гвінеї) знайшли ще токсичність у рудопотиличного свистуна (Aleadryas rufinucha) та свистуна Шлегеля (Pachycephala schlegelii). Обидва птахи — комахоїдні жителі гірських лісів, поширені на острові. "Ми були дуже здивовані, виявивши, що ці птахи отруйні, оскільки за більш ніж два десятиліття не було виявлено жодного нового виду отруйних птахів, а також тому, що обидва ці види птахів настільки поширені в цій частині світу", – пояснив дослідник Кнуд Йонссон.

Раніше американські біологи вирішили воскресити легендарну птицю додо, яку люди знищили в кінці XVII століття.

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