Хотів забрати будинок: російський військовий вбив у Волновасі сім'ю з 9 осіб, серед них діти (фото)

російський бойовик у Волоновасі розстріляв сім'ю з дев'яти осіб у їхньому ж будинку. Серед загиблих – подружня пара та їхні неповнолітні діти. Дівчинка навчалася у 4 класі, а хлопчику було чотири роки.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Велику родину розстріляли за відмови віддати будинок кадирівцям. Це найбільше та найгучніший злочин окупантів після окупації. Який вже намагаються приховати. Всю інформацію підтверджують наші партнери по інформаційному спротиву з Волновахи", – додав він.

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Телеграм-канал ASTRA повідомляє: місцеві жителі, сусіди та родичі вбитих стверджують, що вбивство скоїв російський військовослужбовець.

Зазначається, що органами Слідчого комітету рф по "ДНР" встановлюються обставини вбивства дев'яти мешканців міста Волновахи, у тому числі двох дітей, тіла яких виявлено у приміщенні приватного житлового будинку з вогнепальними пораненнями.

Як розповіли ASTRA сусіди та дальня родичка вбитих, все сталося у п'ятницю, 27 жовтня у будинку на вулиці Донецькій. У будинку жили чоловік та дружина — Наталія та Андрій, а також їхні діти — учениця молодших класів Настя та 4-річний Микита.

"Що саме сталося до вбивства, достеменно невідомо. Злочинець розстріляв усю сім'ю з дітьми та ще 5 осіб, які також перебували у будинку. Як нам сказала поліція, вбили військові на мотоциклах, і всі лежали в ліжках, тобто це зробили, коли вони спали", – розповіли очевидці.

Один зі знайомих сім'ї сказав, що російський окупант "щось не поділив з чоловіком Наталки": "Відразу приїхала верхівка, і вони почали намагатися приховати все, сусідам сказали — мовчати".

"У їхньої свекрухи був у п'ятницю день народження, а вночі всіх убили. Вчора їх почали шукати родичі, викликали поліцію, відкрили хату, а всі вони вбиті", — додали сусіди вбитих.

"Всі вбиті на думку. На ліжках. Будинок залили водою, мабуть, щоб приховати докази. Усі сусіди кажуть, що вбивці військові. Ніхто не затриманий, усім тепер страшно", – йдеться у повідомленні.

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