Хотел забрать дом: российский военный убил в Волновахе семью из 9 человек, среди них дети (фото)

российский боевик в Волоновасе расстрелял семью из девяти человек в их доме. Среди погибших – супружеская пара и их несовершеннолетние дети. Девочка училась в 4 классе, а мальчику было четыре года.

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Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Большую семью расстреляли за отказ отдать дом кадыровцам. Это самое большое и самое громкое преступление оккупантов после оккупации. Которое уже пытаются скрыть. Всю информацию подтверждают наши партнеры по информационному сопротивлению из Волновахи", — добавил он.

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Телеграм-канал ASTRA сообщает: местные жители, соседи и родственники убитых утверждают, что убийство совершил российский военнослужащий.

Отмечается, что органами Следственного комитета россии по "ДНР" устанавливаются обстоятельства убийства девяти жителей Волновахи, в том числе двоих детей, тела которых обнаружены в помещении частного жилого дома с огнестрельными ранениями.

Как рассказали ASTRA соседи и дальняя родственница убитых, все произошло в пятницу, 27 октября, в доме на улице Донецкой. В доме жили муж и жена – Наталья и Андрей, а также их дети – ученица младших классов Настя и 4-летний Никита.

"Что именно произошло до убийства, неизвестно. Преступник расстрелял всю семью с детьми и еще 5 человек, которые также находились в доме. Как нам сказала полиция, убили военные на мотоциклах, и все лежали в кроватях, то есть это сделали, когда они спали", – рассказали очевидцы.

Один из знакомых семьи сказал, что российский оккупант "что-то не поделил с мужем Наталки": "Сразу приехала верхушка, и они стали пытаться скрыть все, соседям сказали - молчать".

"У их свекрови был в пятницу день рождения, а ночью всех убили. Вчера их начали искать родственники, вызвали полицию, открыли дом, а все они убиты", — добавили соседи убитых.

"Все убиты в голову. На кроватях. Дом залили водой, видимо, чтобы скрыть доказательства. Все соседи говорят, что убийцы военные. Никто не задержан, всем теперь страшно", – говорится в сообщении.

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