Господині назвали 10 правил прання вовняних шкарпеток, які збережуть їхню форму

Дотримання простих правил прання вовняних шкарпеток може допомогти зберегти їх теплоту і комфорт під час носіння. Час Дій дав кілька порад, як правильно прати і доглядати за ними:

Сортування кольорів

Пам'ятайте, що темні і світлі шкарпетки слід прати окремо. Проведіть сортування перед пранням.

Попереднє чищення

Якщо вовна шкарпеток містить сторонні частинки, такі як сміття, волосся або тваринна шерсть, ретельно видаліть їх перед пранням.

Ручне прання

Шкарпетки з натуральної вовни, особливо ті, які вив'язані вручну, найкраще прати вручну.

Температура води

Вода повинна бути прохолодною, не вище 30 градусів. Вже під час прання у воді 40 градусів, вовняні шкарпетки можуть втратити свою форму.

Мийні засоби

Розчиніть мийні засоби в воді перед пранням. Використовуйте миючий порошок або мило, призначені для шерсті.

Ніжні рухи

Прати шкарпетки потрібно обережно, уникайте сильних тертя та стискання.

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Прополоскування

Ретельно прополоскуйте шкарпетки у прохолодній воді після прання. Для додаткової м'якості та приємного аромату, додайте кондиціонер для білизни під час останнього полоскання.

Віджимання

Для віджимання вовняних шкарпеток згорніть їх у рулончики та обережно натисніть на них.

Сушіння

Шкарпетки слід сушити, розкладаючи їх горизонтально, бажано на рушнику.Прасувати вовняні шкарпетки не потрібно.

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