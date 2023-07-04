Як відновити білизну шкарпеток без зайвих витрат

Збереження свіжості та чистоти одягу світлих тонів може бути досить складним завданням, особливо коли йдеться про білі шкарпетки. Здається, що одного використання достатньо, щоб вони виглядали тьмяними та зношеними. UAportal підготував кілька ефективних порад, які допоможуть упоратися з цією поширеною проблемою.

Одне з дивовижних рішень для пожвавлення білих шкарпеток полягає у використанні простої таблетки для посудомийної машини. Розчинивши таблетку для миття посуду в теплій воді та замочивши брудні шкарпетки щонайменше на 30 хвилин (регулюючи час залежно від ступеня забруднення), ви зможете стати свідком дивовижного перетворення. Після замочування киньте шкарпетки в пральну машину або виперіть їх вручну.

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Якщо ви маєте справу з більш стійкими забрудненнями, на допомогу може прийти відбілювач, хоча він вимагає трохи більше часу та обережності. Розведіть відбілювач у воді та залиште шкарпетки замочуватися приблизно на 5-6 годин.

Потім випрати їх як завжди. Дуже важливо уважно прочитати та дотримуватися інструкцій на етикетці перед використанням відбілювача.

Пам'ятайте, що цей спосіб підходить тільки для білої білизни, оскільки кольорові речі можуть бути незворотно пошкоджені такими агресивними засобами для чищення.

Ще один безцінний союзник у боротьбі з брудом та запахами це оцет. Змішавши чайну ложку оцту з одним літром теплої води і залишивши шкарпетки замочуватися в цьому розчині приблизно на 30 хвилин, ви зможете ефективно боротися з плямами та неприємними запахами. Після замочування просто випрати шкарпетки в пральній машині.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як відбілити брудні шкарпетки без прання.

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