Господині пояснили, чому оладки можуть не піднятися: кухонні секрети

Оладки – популярна страва, яку готує чимало українських сімей. Втім, інколи млинчики не виходять пухкими, а стають збитими та жорсткими.

Досвідчені господині мають свої секрети щодо того, як правильно готувати цю страву. Проблема з пухкістю оладок може виникати через декілька чинників.

Зокрема, важливо звернути увагу на температуру. Всі інгредієнти для тіста мають бути однакової температури.

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Перед тим, як замішувати тісто, варто потримати інгредієнти за кімнатної температури. Холодні яйця та кефір можуть вплинути на повітряність оладок, зробивши їх збитими.

Також важливо залишити тісто після замішування на 20-30 хвилин. Якщо одразу почати смажити оладки, вони можуть вийти жорсткими.

Не варто забувати про додавання дріжджів, соди чи розпушувача. Ці складові дозволять тісту добре піднятися.

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