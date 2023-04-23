Господарське мило та оцет: як відіпрати білі шкарпетки

Білий одяг дуже гарно та охайно виглядає, але швидко забруднюється та тяжко відпираєтся. Повернути білому одягу білосніжний колір доволі важко. Особливо це стосується шкарпеток. UaPortal пропонує вам застосувати кілька лайфхаків, як відіпрати білі шкарпетки.

Прати шкарпетки білого кольору потрібно часто, найкраще – після кожного носіння. Таким чином плями не встигнуть в’їстись у тканину та легше відперуться. Білі шкарпетки періть при температурі до 40°C.

Засоби для відпирання білих шкарпеток

Господарське мило

Намочіть шкарпетки, натріть їх милом, залиште на 20 хвилин. Виперіть .

Лимонна кислота

Додайте 2 столові ложки лимонної кислота до літра води та покладіть шкарпетки у розчин. Залиште на 1 – 2 години. Виперіть.

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Точкове видалення плям

Змішайте лимонну кислоту з пральним порошком у пропорціях 1:2. Нанесіть на забруднені ділянки. Потримайте годину. Періть, як завжди.

Оцет

Візьміть 1 чайну ложку оцту та розчиніть у літрі води. Замочіть шкарпетки у розчині, потримайте годину та виперіть.

Нагадаємо, ми вже писали про правила прання різних тканин.

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