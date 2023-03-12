Хрусткі ззовні та м'які зсередини: бюджетний рецепт домашніх чебуреків
Хрусткі ззовні та м'які зсередини: бюджетний рецепт домашніх чебуреків
Чебуреки досить популярна страва серед шанувальників швидкоїжі. Їхня тонка хрумка скоринка та соковита м'ясна начинка з травами та спеціями мало не зводить з розуму.
Цю страву, до речі, легко приготувати вдома. Потрібна всього година вашого часу.
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Знадобляться такі продукти:
- Борошно – 600 г
- Рослинна олія – 60 мл
- Вода окріп – 350-400 мл
- Сіль — 1 ч.л.
- Фарш м'ясний – 600 г (краще яловичий)
- Цибуля ріпчаста середня – 2 шт
- Вода холодна – 250 мл
- Сіль – 1 ч.л.
- Перець чорний мелений – 1/2 ч.л.
- Суха петрушка та кріп – 2 ч.л.
- Олія – 300 мл
Як готувати:
- У просіяне борошно додати сіль і перемішати, зробити поглиблення в центрі борошна, додати олію і 200 мл окропу.
- Виделкою ретельно перемішати борошно з гарячою водою, додати воду, що залишилася, і замісити тісто.
- Продовжувати вимішувати тісто руками спочатку в мисці, потім на обробній дошці до однорідного стану. Тісто має вийти пружним і гладким.
- Вимішувати тісто потрібно приблизно 10 хвилин.
- Покласти тісто в пакет і дати відпочити 30 хвилин.
- Нарізати цибулю дрібними кубиками.
- У миску з подрібненою цибулею, додати 1 ч. ложку солі і добре пом'яти руками, щоб цибуля пустила сік.
- Додати в миску з цибулею м'ясний фарш, сіль, перець, суху зелень і 250 мл води, все ретельно перемішати протягом 5 хвилин, м'ясо повинне вбрати всю воду. Вода потрібна, щоб м'ясо у готових чебуреках було соковитим.
- Готове тісто розрізати на 2 половини, з половини тіста скачати ковбаску діаметром 5 см. Розрізати на шматочки приблизно по 60 г.
- Кожен шматочок розкатати в дуже тонке коло, завтовшки близько 1,5 мм. На половину кола викласти 1,5 столової ложки підготовленого фаршу та рівномірно розподілити, відступивши від краю 1,5 см. Закрити другою половиною тесту і обережно притиснути руками, щоб видалити зайве повітря.Міцно поєднати тісто по краю чебурека, зайве тісто обрізати.
- Налити рослинну олію в сковороду і добре нагріти, щоб визначити потрібну температуру готової олії для смаження, опустіть в нагріту олію маленький шматочок тіста, якщо навколо тіста з'явилися активно бульбашки, отже олія готова для смаження.
- Опустіть чебуреки в розігріту олію на сковороду і смажте 1-2 хвилини з кожного боку, на середньому вогні до золотистої скориночки. При смаженні чебуреки повинні бути покриті олією.
- А викладати їх зі сковороди краще на паперові рушники, аби вони увібрали в себе зайвий жир.
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