Ідеально для осінніх вечорів: глінтвейн з кавою та корицею

Глінтвейн за рецептом від Shuba – ідеальний напій для холодної пори. Він збадьорить та загріє.

Інгредієнти:

Вино червоне сухе – 750 мл

Лимон – 1/2 шт.

Апельсин – 1 шт.

Кава еспресо – 35 мл

Цукор – 100 г

Гвоздика – 3 шт.

Кориця мелена – за смаком

Мускатний горіх мелений – за смаком

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Спосіб приготування:

1. Приготуйте еспресо.

2. Лимон і апельсин наріжте слайсами.

3. Змішайте у каструлі вино, каву, слайси лимона, апельсина, цукор, корицю, мускатний горіх і гвоздику.

4. Поставте на середній вогонь, але не доводьте до кипіння.

5. Розлийте по чашках і подавайте.

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