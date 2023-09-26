Ідеально для осінніх вечорів: глінтвейн з кавою та корицею
Глінтвейн за рецептом від Shuba – ідеальний напій для холодної пори. Він збадьорить та загріє.
Інгредієнти:
Вино червоне сухе – 750 мл
Лимон – 1/2 шт.
Апельсин – 1 шт.
Кава еспресо – 35 мл
Цукор – 100 г
Гвоздика – 3 шт.
Кориця мелена – за смаком
Мускатний горіх мелений – за смаком
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Спосіб приготування:
1. Приготуйте еспресо.
2. Лимон і апельсин наріжте слайсами.
3. Змішайте у каструлі вино, каву, слайси лимона, апельсина, цукор, корицю, мускатний горіх і гвоздику.
4. Поставте на середній вогонь, але не доводьте до кипіння.
5. Розлийте по чашках і подавайте.
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