Ідеально до м‘яса: рецепт домашнього кетчупу з часником на зиму
Домашній кетчуп з часником та травами за рецептом від Shuba ідеально підійде до м‘ясних страв.
Інгредієнти:
Сік томатний – 4 л
Цукор – 360 г
Часник, головка – 1 шт.
Сіль – 2 ст. л.
Перець чорний мелений – 1 ч. л.
Перець червоний мелений – 1 ч. л.
Куркума – 0.5 ч. л.
Кардамон, зерно – 2 шт.
Гвоздика – 6 шт.
Крохмаль картопляний – 4 ст. л.
Кориця мелена – 0.5 ч. л.
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Спосіб приготування:
1. Помийте і простерилізуйте банки 0.5 л. Кришки проваріть 6-7 хвилин в окропі.
2. Томати переберіть, відберіть дуже стиглі, але цілі і не гнилі, помийте і перебийте у блендері, після чого протріть через дрібне сито.
3. Перелийте сік у каструлю, додайте цукор і доведіть до кипіння на сильному вогні. Зменшіть вогонь до мінімального і варіть 40 хвилин.
4. Візьміть з каструлі 1 склянку томатного соку і розведіть в ньому крохмаль, відставте.
5. До соку додайте сіль, мелений чорний і червоний перці, мелену корицю, пропущений через прес часник, перемішайте і варіть ще 20 хвилин.
6. Вилийте в каструлю розведений крохмаль і томатний сік, додайте куркуму, гвоздику і кардамон. Варіть ще 5-10 хвилин і розлийте по стерилізованих банках. Закатайте, переверніть і вкутайте до повного остигання.
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