Ідеальний літній сніданок: господині розповіли рецепт омлету з кабачками
Вранці часто не вистачає часу на приготування корисного та смачного сніданку. Втім, досвідчені господині мають свої поради щодо того, як можна зробити смачну страву смачно.
Зокрема, можна приготувати овочевий омлет з кабачками. UAportal підготував рецепт ідеального літнього сніданку, на приготування якого знадобиться всього 20 хвилин.
Для рецепта знадобляться:
- кабачок – 1 шт.;
- яйця – 4 шт.;
- часник – 2 зубчики;
- цибуля – 1 шт.;
- козячий сир – 100 г;
- олія – 3 ст.л.
Очистіть та наріжте невеликими кубиками або тонкими кільцями кабачок. Після цього варто тонко нарізати цибулю та часник.
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Розігрійте оливкову олію в сковороді діаметром 20 см і додайте нарізані кабачки. Смажте 4-5 хвилин на сильному вогні або до рум'яної скоринки.
Додайте цибулю, часник і сушені пластівці чилі та готуйте ще 2-3 хвилини, помішуючи. Першу хвилину готуйте на сильному вогні, потім зменште.
Збийте в окремій мисці яйця. Тримайте середній вогонь під сковородою. Додайте яйця і приправте страву сіллю. Готуйте до застигання з обох боків. Покришіть сир в омлет, накрийте кришкою та готуйте на невеликому вогні ще хвилини 2-3.
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