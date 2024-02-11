Ігнат прокоментував фото винищувача F-16 з українськими розпізнавальними знаками
Оприлюднене фото винищувача F-16 з українськими розпізнавальними знаками змусило росіян понервувати. Тому Україна готує інфраструктуру для прийняття цих літаків, а пілоти вже навчаються їх пілотувати.
Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, пише Укрінформ. На фото, яке з'явилося в мережі, зображений F-16 з українськими тризубами, кружками і бортовими номерами.
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"Безумовно, F-16, якщо прийде в Україну, стане ласою ціллю для окупантів", – зазначив він.
Ігнат не підтвердив, чи справжнє це фото, але зауважив: "Я ж кажу, я хотів би залишити це на розсуд російських пабліків".
Нагадаємо, 9 лютого у "Голос Америки" вийшло інтерв'ю з льотчиком ПС ЗСУ Фантомом, яке проілюстровано фото з винищувачем F-16.
Це свідчить про те, що Україна робить реальні кроки для отримання цих літаків, які значно посилять її Повітряні сили.
F-16 – це багатоцільовий винищувач четвертого покоління, який вважається одним з найкращих у світі.
Його прийняття на озброєння ЗСУ стане значним кроком вперед у справі захисту України від російської агресії.
Нагадаємо, морпіхи Білинського показали бадьоре відео знищення російської техніки – зенітно-ракетного комплексу "Стріла" та самохідної гаубиці "Мста-С".
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