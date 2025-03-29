Їх покупка не розчарує: топ найкращих моделі вживаних авто

Придбання нового авто може здаватися привабливим варіантом, але варто пам’ятати, що одразу після виїзду з автосалону його вартість суттєво знижується. Саме тому багато водіїв віддають перевагу вживаним автомобілям.

Про це пише видання Новини N. Якщо обрати вживане авто в хорошому стані, така покупка може бути не менш вигідною, ніж придбання нового транспортного засобу.

Топ-3 доступних автомобілів на 2025 рікVolvo XC40

Компактний позашляховик Volvo XC40 — це стиль та комфорт без компромісів. Він пропонує елегантний інтер’єр з простором для всіх пасажирів. Хоча деякі елементи керування можуть здатися незручними, система на базі Google приємно дивує своєю функціональністю. Автомобіль ідеально підходить для тривалих подорожей.

Hyundai Ioniq 5

Цей електрокар захоплює ретро-футуристичним дизайном та великим запасом ходу — 475 км. Серед електричних позашляховиків Ioniq 5 вважається одним із найкращих на ринку. Він практичний і зручний як для водія, так і для пасажирів. Хоча багажник не дуже місткий, стиль і технічні характеристики компенсують цей недолік.

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BMW Z4

Для тих, хто мріє про спортивний кабріолет, BMW Z4 стане чудовим вибором. Він поєднує елегантний дизайн із комфортним салоном і має доволі просторий багажник для двомісного авто. Машина добре справляється з нерівностями дороги. Хоча Mercedes SLC може бути зручнішим, саме Z4 справляє краще враження завдяки своїй сучасній інформаційно-розважальній системі.

Обираючи вживане авто з цього списку, можна отримати якісний транспортний засіб за доступною ціною, не поступаючись комфортом і стилем.

Раніше ми розповідали, що деякі штрафи за порушення ПДР можна оплатити з вигідною знижкою.

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