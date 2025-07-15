Або працюй, або залишай країну: Німеччина планує посилити вимоги до українських біженців

З 2026 року в Німеччині планується замінити програму соціальних виплат Bürgergeld на базовий дохід з новими, жорсткішими вимогами до отримувачів. Це стосуватиметься й українських біженців, які повинні будуть виконувати трудові обов'язки, аби мати право на отримання допомоги.

Як повідомляє Deutsche Welle, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив: "Люди, які можуть працювати, мають працювати". Згідно з оприлюдненими планами:

з 2026 року уряд Німеччини планує замінити поточну систему соціальної допомоги на базовий дохід, який надаватиметься лише тим, хто дійсно потребує підтримки держави;

вимоги до отримувачів допомоги стануть суворішими – це стосуватиметься як обов'язку шукати роботу, так і правил, що регулюють витрати на житло. Зокрема, можуть бути введені обмеження на максимальний розмір орендної плати або перевірка реальної площі житла;

особи, які мають можливість працювати, але ухиляються від офіційного працевлаштування чи працюють нелегально, можуть позбутися права на допомогу.

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Програма Bürgergeld також поширюється на українських біженців, які отримали тимчасовий захист у Німеччині. Зараз ці виплати отримують сотні тисяч осіб, що не мають достатнього доходу для покриття основних потреб. Однак тепер вони опиняються під новими обмеженнями: їм буде необхідно більш активно шукати роботу, щоб зберегти право на отримання допомоги.

У 2024 році Німеччина витратила більше 7 мільярдів євро на програму Bürgergeld. Канцлер переконаний, що впровадження базового доходу дозволить зекономити від 1 до 2 мільярдів євро щорічно. Уряд прагне гарантувати, що виплати отримують саме ті, хто не має інших джерел доходу, а не ті, хто ухиляється від офіційного працевлаштування.

Фрідріх Мерц підкреслює важливість поетапного впровадження реформи, наголошуючи, що допомога буде надаватися лише тим, хто її дійсно потребує. Він також зазначив, що не відкидає можливість збільшення розміру виплат для осіб, які раптово втратили роботу, щоб допомогти їм швидше відновити фінансову стабільність.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Німеччина планує істотно скоротити виплати українським біженцям.

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