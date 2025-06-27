Чи мають право українці зайти в магазин з твариною і за що можуть оштрафувати

Деякі власники тварин іноді беруть їх із собою до магазинів чи супермаркетів. Проте не всі знають, що з цього приводу говорить закон, і в яких випадках така поведінка може мати наслідки.

Адвокат і магістр права Євген Буліменко пояснив у коментарі для РБК-Україна, що каже законодавство про відвідування громадських місць з домашніми улюбленцями. Основним нормативним документом у цій сфері є Закон України "Про захист тварин від жорстокого поводження". За словами юриста, прямої заборони на вхід з тваринами до магазинів цей закон не містить.

Проте частина 8 статті 9 встановлює обов’язки власників тварин:

дотримуватись ветеринарних, санітарно-гігієнічних та інших вимог;

не створювати загрозу безпеці людей та інших тварин;

не порушувати права інших осіб.

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Що вирішують місцеві органи

Правила утримання тварин можуть додатково регламентуватися місцевими органами влади. Наприклад, у Києві діють спеціальні Правила утримання котів і собак, затверджені Київрадою у 2007 році.

Відповідно до пункту 5.7 цих правил, заборонено приводити тварин (окрім собак-поводирів) у:

магазини й кафе (крім зоомагазинів);

заклади громадського харчування;

медичні установи;

заклади освіти і культури;

на дитячі та спортивні майданчики.

Яка відповідальність за порушення

Порушення цих правил вважається адміністративним правопорушенням відповідно до ст. 154 КУпАП. За це передбачено:

для громадян — попередження або штраф від 170 до 340 грн;

для посадових осіб — штраф від 340 до 850 грн.

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