Ірина Фаріон померла після того, як в неї стріляли у Львові: всі подробиці (фото, відео)

У ніч на 20 липня у лікарні померла українська мовознавиця, докторка філологічних наук, народна депутатка України VII скликання Ірина Фаріон. У неї впритул вистрелив невідомий чоловік на вулиці у Львові, після чого жінку доставили до лікарні у важкому стані.

Як повідомив мер Львова Андрій Садовий, Ірина Фаріон померла в лікарні. "Медики зробили все можливе, але поранення було несумісне з життям", – додав він.

Смерть Фаріон підтвердила й керівниця анестезіологічної служби Першого ТМО Львова Наталія Матолінець. За її словами, життя мовознавиці обірвалося 19 липня о 23:20.

У соцмережах показали відео, як поліція нібито затримала чоловіка, якого підозрюють у вбивстві мовознавиці.

Вбивство Ірини Фаріон, що відомо:

У п’ятницю, 19 липня близько 19:30 сталася спроба нападу на Ірину Фаріон у Львові, неподалік від її будинку на вулиці Масарика, яка була госпіталізована в критичному стані в Лікарню святого Пантелеймона Першого медоб’єднання Львова на вулиці Миколайчука о 19:40 з вогнепальним пораненням голови. Інформацію про цей випадок підтвердила речниця ВО "Свобода" Христина Равлюк, а пізніше і поліція Львівської області.

Поранену Фаріон ушпиталили. Джерело: t.me/tplviv Поранену Фаріон ушпиталили. Джерело: t.me/tplviv

Ірина Фаріон померла після того, як в неї стріляли у Львові: всі подробиці (фото, відео). Джерело: https://t.me/zahidwtf_official Ірина Фаріон померла після того, як в неї стріляли у Львові: всі подробиці (фото, відео). Джерело: https://t.me/zahidwtf_official

За даними правоохоронців, о 19:30 надійшло повідомлення на лінію 102 про стрілянину на вулиці Масарика, під час якої постраждала 60-річна львів’янка, яку з пораненням голови госпіталізували. Вона перебуває у реанімації, і її стан описують як важкий, інформацію про подробиці не розголошують з огляду на медичну етику.

Поранену Фаріон ушпиталили. Джерело: t.me/tplviv Поранену Фаріон ушпиталили. Джерело: t.me/tplviv

У Львові ввели спеціальну поліцейську операція з метою затримання нападника.

Президент Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі о 21:00 зазначив, що міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та керівник Служби безпеки України Василь Малюк оперативно інформують його про ситуацію.

О 21:40 медики завершили операцію Ірини Фаріон та перевели її у реанімаційне відділення, де тривали заходи з порятунку. Стан пораненої був важкий, навіть критичний. Правоохоронці оголосили про розшук молодого чоловіка, який протягом останнього тижня помічався біля місця події. Наразі ведуться заходи щодо його затримання.

Підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон. Джерело: t.me/tplviv Підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон. Джерело: t.me/tplviv

Хто така Ірина Фаріон

Ірина Фаріон, народилася 29 квітня 1964 року у Львові, відома мовознавиця і політик, є професоркою Національного університету "Львівська політехніка". Вона активно займалася політичною діяльністю як член політради ВО "Свобода" і була депутаткою Львівської обласної ради двічі, а також народною депутаткою України VII скликання (2012-2014).

З 2013 по 2019 роки Ірина Фаріон вела телепроєкт "Велич особистості" на парламентському каналі "Рада", присвячений вивченню та популяризації видатних постатей української історії, культури та політики, який налічував 160 програм.

Також вона є засновницею та авторкою проєкту "Ген українців" (2019-2023) на львівському телеканалі НТА та вела два YouTube-канали: Iryna Farion та Студія Фаріон, де започатковано проєкти "ПротиАнглізм", "ПолітОгляд" та "Курси з культури української мови".

У вересні 2023 року Ірина Фаріон зробила скандальну заяву, що викликала широку реакцію громадськості та владних структур, яка спричинила відкриття Службою безпеки України справи за чотирма статтями Кримінального кодексу. Це призвело до тимчасового звільнення її з посади професора у Львівській політехніці. Однак недавно суд вирішив поновити її на посаді.

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