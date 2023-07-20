Зіпсуєте пралку: чому не можна рідину для прання заливати у відсік для прального порошку

Більшість з нас, коли пере речі рідкими рідинами чи гелями, заливає їх у відсік пралки, куди зазвичай треба сипати порошок для прання. Однак така звичка може призвести до того, що пральна машинка зіпсується та почне неприємно пахнути.

Як стверджують деякі експерти, це не найкращий спосіб використання рідини для прання, оскільки гель для прання зазвичай концентрований та дуже густий, а це призводить до того, що його залишки не змиваються у відсіку для порошку та залишаються у системі пралки. Це з часом призведе, що гель для прання почне пліснявіти й спричинить неприємний аромат.

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Насправді краще заливати рідину для прання у ковпачок і закидати у барабан пральної машинки разом з речами, кажуть експерти.

"Щоб отримати найкращі результати, рекомендується заливати рідину для прання у ковпачок і закидати у барабан пральної машинки разом з речами. Це допоможе гарантувати, що речі будуть добре відіпрані", – йдеться у повідомленні.

Ось кілька додаткових порад щодо використання рідини для прання:

Використовуйте рідину для прання, яка призначена для вашого типу пральної машинки. Читайте інструкцію на пляшці перед використанням. Не переборщуйте з кількістю рідини для прання. Заливайте рідину для прання у ковпачок і закидайте у барабан пральної машинки разом з речами. Регулярно чистьте пральну машинку, особливо відсік для пральних засобів.

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