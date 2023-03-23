Зіпсується одразу: Що не можна зберігати на підвіконні

Які предмети не можна зберігати на підвіконні

Часто, деякі звичайні предмети потребують спеціального зберігання, інакше вони можуть швидко пошкодитися або зіпсуватися. У даному матеріалі розглянемо, які предмети не слід зберігати на підвіконні.

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Засоби для очищення . Фахівці з прибирання радять утримувати засоби для чищення подалі від підвіконня, навіть якщо це зручне місце. За їхніми словами, мийні засоби піддаються коливанням температури та вологості, що впливає на їхню якість та ефективність;

. Фахівці з прибирання радять утримувати засоби для чищення подалі від підвіконня, навіть якщо це зручне місце. За їхніми словами, мийні засоби піддаються коливанням температури та вологості, що впливає на їхню якість та ефективність; Гелі для душу. Постійний вплив тепла може зробити гелі для душу розлізлими. Краще зберігати засоби для тіла в тумбі, або скористатися підвісними коробками, які можна закріпити в душі;

Аерозолі та легкозаймисті речовини . Навіть якщо підвіконня здається безпечним місцем, аерозольні балончики та запальнички не варто не варто класти там, щоб не збільшити ризик пожежі в будинку. Ці предмети швидко загоряються або вибухають навіть під впливом сонця. Те саме стосується сірників. Такі речі варто зберігати в прохолодному сухому місці подалі від прямих сонячних променів та інших джерел тепла;

. Навіть якщо підвіконня здається безпечним місцем, аерозольні балончики та запальнички не варто не варто класти там, щоб не збільшити ризик пожежі в будинку. Ці предмети швидко загоряються або вибухають навіть під впливом сонця. Те саме стосується сірників. Такі речі варто зберігати в прохолодному сухому місці подалі від прямих сонячних променів та інших джерел тепла; Щось крихке. Ви не лише ризикуєте зіпсувати та розбити крихкі предмети, але й легко пошкодити їх через зміну температури та вплив сонячного світла. Крихкі предмети краще класти в спеціальну шафу або на вбудовані полиці, знову ж таки – якомога далі від прямих сонячних променів.

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