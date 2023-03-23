Испортится сразу: Что нельзя хранить на подоконнике

Часто некоторые обычные предметы требуют специального хранения, иначе они могут быстро повредиться или испортиться. В данном материале рассмотрим, какие предметы не следует хранить на подоконнике.

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Средства для очистки . Специалисты по уборке советуют удерживать чистящие средства подальше от подоконника, даже если это удобное место. По их словам, моющие средства подвергаются колебаниям температуры и влажности, что влияет на их качество и эффективность;

. Специалисты по уборке советуют удерживать чистящие средства подальше от подоконника, даже если это удобное место. По их словам, моющие средства подвергаются колебаниям температуры и влажности, что влияет на их качество и эффективность; Гели для душа. Постоянное влияние тепла может оказать гели на душу разлезлыми. Лучше хранить средства для тела в тумбе или воспользоваться подвесными коробками, которые можно закрепить в душе;

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Аэрозоли и легковоспламеняющиеся вещества . Даже если подоконник кажется безопасным местом, аэрозольные баллончики и зажигалки не стоит класть там, чтобы не увеличить риск пожара в доме. Эти предметы быстро загораются или взрываются даже под воздействием солнца. То же касается спичек. Такие вещи следует хранить в прохладном сухом месте подальше от прямых солнечных лучей и других источников тепла;

. Даже если подоконник кажется безопасным местом, аэрозольные баллончики и зажигалки не стоит класть там, чтобы не увеличить риск пожара в доме. Эти предметы быстро загораются или взрываются даже под воздействием солнца. То же касается спичек. Такие вещи следует хранить в прохладном сухом месте подальше от прямых солнечных лучей и других источников тепла; Что-то хрупкое. Вы не только рискуете испортить и разбить хрупкие предметы, но и легко повредить их из-за изменения температуры и воздействия солнечного света. Хрупкие предметы лучше класть в специальный шкаф или на встроенные полки, опять же – как можно дальше от прямых солнечных лучей.

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