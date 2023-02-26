Как убрать квартиру до визита гостей за 10 минут

Многим из нас постоянно катастрофически не хватает времени, чтобы поддерживать чистоту и порядок в доме. В результате до конца рабочей недели дома царит такой хаос, что половина выходных уходит на уборку, а вовсе не на то, чтобы полноценно отдохнуть и получить немного свободы и удовольствия. Между тем, есть несколько секретов, которые помогут быстро и эффективно навести порядок в доме. Вам понадобится всего 10 минут и желание очистить пространство в доме.

1. Откройте окно

Действие, которое совсем не занимает времени, но избавляет вас от главного признака неубранного помещения – застоявшегося воздуха. Если погода позволяет, откройте все окна дома на время уборки, если нет – открывайте на десять-пятнадцать минут в каждой комнате.

2. Сосредоточьтесь на главном

Не начинайте уборку всех комнат сразу, если их больше двух. Сосредоточьте силы на том пространстве, которое будет доступно гостям. Чаще это гостиная и столовая, именно этим комнатам уделите особое внимание. Ваша цель – сделать пространство максимально аккуратным и привлекательным.

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3. Уберите то, что бросается в глаза

Чтобы визуально создать ощущение порядка, избавьтесь от лишних коробок, мелких предметов, одежды на спинках стульев. Когда нет времени все мелкие мелочи разлагать, лучше соберите их в отдельную коробку или пакет и спрячьте из зоны доступа. Так вы быстро уберете все лишнее, а ненужный мусор сразу сможете выбросить.

4. Уберите паутину

Убедитесь, что на потолке или углах комнаты нет паутины. Если такие обнаружены – берите в руки пылесос! И заодно пройдитесь им по углам на полу, там тоже часто скапливается грязь.

5. Очистите пол

Обязательно пропыленосый пол в доме. Если есть время, произведите влажную уборку комнаты. Начинайте мыть комнату от окна до двери.

6. Вытрите поверхности влажной салфеткой

Пыль портит не только внешний вид интерьера, но и делает воздух тяжелым. Поэтому, взяв в руки влажную салфетку, протрите все поверхности. Вы можете выбрать и тряпку, однако придется тратить драгоценное время на ее промывку.

Не забудьте о компьютере или телевизоре, если они находятся в комнате, где вы будете принимать гостей. Хорошо протрите зеркала в прихожей, гостиной и санузле.

7. Подготовьте уборную

Помните, что гости обязательно будут мыть руки и ходить в туалет. Как известно, санузел является визитной карточкой хозяев. Проверьте наличие туалетной бумаги, мыла. Повесьте чистые полотенца. В санузле кроме всего прочего должен быть приятный воздух и чистая сантехника.

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