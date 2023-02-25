Почему нельзя обметать человека веником во время уборки

Уборка для наших предков означала гораздо больше, чем просто избавление от грязи и пыли в доме. Вымывая и подметая пол, люди очищали дом от негатива, злых духов и нечистой силы. Поэтому с уборкой связано много старинных примет, одна из которых запрещает подметать пол вблизи другого человека. Именно поэтому издавна мамы и бабушки пытались не обметать вокруг детей, поскольку считалось, что данные манипуляции могут вызвать неприятности в личной жизни.

Причем считалось неважным, будет ли обмет преднамеренным или случайным – факт оставался фактом. Согласно народным убеждениям, человек, вокруг которого прошлись веником, становится неприятным окружающим, ему труднее завоевать расположение людей и их симпатию, чем тому, кого эти обстоятельства миновали.

Однако достаточно большое количество людей забывает, что неприятности могут коснуться не только дел сердечных. Черная полоса возможна в любой сфере. Поэтому часто после "обметания" человек терял престижную должность или ссорился с давним другом по пустякам. Возможны также разногласия с родителями или детьми, воровство, снижение благосостояния, потеря имущества и ценных вещей из-за авантюры и т.д.

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Что делать, если обмели человека веником

Конечно же, на время обметки лучшим вариантом будет выйти из комнаты. Но что же делать, если в результате опрометчивости человек все же был "обметен"?

Не паниковать – ведь бесцельная беготня по комнате и вздохи не исправят сложившуюся ситуацию.

Принять холодный душ или хотя бы умыться, помыть руки и ноги.

Можно обкурить себя или "жертву" благовониями. Целебным будет и пламя церковной свечи.

Если же обмет состоялся давно, но человек вспомнил о факте недавно – можно вообще не предпринимать никаких действий. Ведь если ничего плохого к этому моменту не произошло – значит, уже не произойдет.

Следует ли верить этой примете? Вопрос спорный. Ведь вполне возможно, что неприятности с людьми происходили не потому, что вокруг них прошлись хозяйственным инвентарем, а потому, что они произошли. Или эти факты совсем не связаны между собой. Как правило, каждый ориентируется на свою меру суеверия.

Напомним, издавна стол считался чистейшим и энергетически сильным местом в доме. Наши предки подмечали, что некоторые предметы, оставленные на столе, притягивают неприятности. UAportal рассказал, какие 6 вещей запрещено класть на стол.

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