Чому не можна обмітати людину віником під час прибирання

Прибирання для наших предків означало набагато більше, ніж просто рятування від бруду та пилу в будинку. Вимиваючи та підмітаючи підлогу, люди очищали будинок від негативу, злих духів та нечистої сили. Тому з прибиранням пов'язано багато старовинних прикмет, одна з яких забороняє підмітати підлогу поблизу іншої людини. Саме тому здавна мами та бабусі намагалися не обмітати навколо дітей, оскільки вважалося, що дані маніпуляції можуть спричинити неприємності в особистому житті.

Причому вважалося неважливим, чи буде обмітання навмисним або випадковим – факт залишався фактом. Згідно з народними переконаннями, людина, навколо якої пройшлися віником, стає неприємною оточуючим, їй важче завоювати прихильність людей та їхню симпатію, ніж тому, кого ці обставини минули.

Проте досить вагома кількість людей забуває, що неприємності можуть торкнутися не лише справ серцевих. Чорна смуга можлива у будь-якій сфері. Тому часто після "обмітання" людина втрачала престижну посаду або сварився з давнім другом через дрібниці. Можливі також розбіжності з батьками чи дітьми, крадіжки, зниження добробуту, втрата майна та цінних речей через авантюри тощо.

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Що робити, якщо обмели людину віником

Звичайно ж, на час обмітання найкращим варіантом буде вийти з кімнати. Але що ж робити, якщо внаслідок необачності людина все ж таки була "обметена"?

Не панікувати – адже безцільна біготня по кімнаті та зітхання не виправлять ситуацію, що вже склалася.

Прийняти холодний душ або хоча б вмитися, помити руки та ноги.

Можна обкурити себе чи "жертву" пахощами. Цілющим буде і полум'я церковної свічки.

Якщо ж обмітання відбулося давно, але людина згадала про факт нещодавно – можна взагалі не робити жодних дій. Адже якщо нічого поганого до цього моменту не сталося – значить, вже й не станеться.

Чи варто вірити цій прикметі? Питання спірне. Адже цілком можливо, що неприємності з людьми відбувалися не через те, що довкола них пройшлися господарським інвентарем, а тому, що вони мали статися. Або ці факти зовсім не пов'язані між собою. Як правило, кожен орієнтується на свою міру забобонності.

Нагадаємо, здавна стіл вважався найчистішим і енергетично сильним місцем в будинку. Наші предки помічали, що деякі предмети, залишені на столі, притягують неприємності. UAportal розповів, які 6 речей заборонено класти на стіл.

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