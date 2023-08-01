Зіпсують техніку: які продукти не варто класти до холодильника

Влітку, коли спекотно, холодильникам та морозильним камерам доводиться працювати на максимумі, і навіть деякі продукти можуть стати причиною поломок.

UAportal радить бути обережними та дотримуватися деяких правил, які допоможуть уникнути неприємних ситуацій.

Одна з найпоширеніших помилок – ставити гарячі або навіть теплі страви безпосередньо в холодильник. Перед тим, як помістити страви до нього, вони повинні охолонути до кімнатної температури. Ігнорування цього правила може призвести до перенавантаження компресора, а це, своєю чергою, може призвести до поломки холодильника, і в результаті ви отримаєте дорогий ремонт. Тому варто бути уважним та чекати, доки страва встоїться.

Проте, довге зберігання продуктів при кімнатній температурі також не є виправданим, особливо влітку. Проте існують методи, які допоможуть швидше охолодити страву. Одним із варіантів є перелити їх в холодний посуд та поставити у холодильник. Інший спосіб – поставити каструлю з теплою стравою в миску з холодною водою, кілька разів замінюючи воду. Це допоможе прискорити процес охолодження та зберегти продукти.

Також необхідно уникати завантаження морозильної камери великою кількістю незамерзлих продуктів одразу. Якщо ви бажаєте заморозити фрукти або ягоди, робіть це поступово. Завантажуючи морозильну камеру занадто великою кількістю продуктів, компресор буде працювати на максимумі, що може зменшити його термін служби.

Нарешті, якщо холодильник чи морозильна камера все ж таки вийшли з ладу, не варто втручатися самостійно, якщо ви не є фахівцем з ремонту техніки. Краще звернутися до кваліфікованих спеціалістів, аби уникнути подальших проблем та зберегти свою техніку.

Нагадаємо, алюмінієву фольгу можна використовувати під час розморожування морозильних камер.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!