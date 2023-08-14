Зіпсують зовнішній вигляд: п‘ять речей, які не варто включати до свого гардеробу
Український дизайнер Андре Тан назвав 5 предметів гардеробу, які вийшли з моди і можуть зіпсувати зовнішній вигляд жінки та навіть додати віку.
Про це пише radiotrek.
Трикотажні кофти-футболки
Особливо дизайнер звертає увагу на такі речі з грецькими мотивами, з рукавами і з синтетики.
Чим їх замінити?
Цей предмет гардеробу можна замінити базовою білою футболкою, кофтою у смужку, жилетами на голе тіло.
Блузи з жабо, трояндами, рукавом летюча миша.
Чим замінити?
Класичними сорочками.
Верх з пришитими спідницями-басками
Дизайнер звертає увагу, що особливо погано такий верх дивиться зі спідницею-олівцем.
Чим замінити?
Легкими вільними спідницями з натуральних тканин.
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Вузькі джинси
Серед таких моделей є варіації, які можна носити. Та вони мають бути без потертостей та дірок на колінах.
Чим замінити?
Джинсами-мом чи прямими.
Футболки з яскравими малюнками
Коти, леви, корони та інші яскраві малюнки вже не в тренді.
Чим замінити?
Базовими футболками чи футболками з елегантними принтами або маленькими малюнками.
Нагадаємо, ми вже писали, які спідниці будуть в моді влітку-2023.
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