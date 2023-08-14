Зіпсують зовнішній вигляд: п‘ять речей, які не варто включати до свого гардеробу

Український дизайнер Андре Тан назвав 5 предметів гардеробу, які вийшли з моди і можуть зіпсувати зовнішній вигляд жінки та навіть додати віку.

Про це пише radiotrek.

Трикотажні кофти-футболки

Особливо дизайнер звертає увагу на такі речі з грецькими мотивами, з рукавами і з синтетики.

Чим їх замінити?

Цей предмет гардеробу можна замінити базовою білою футболкою, кофтою у смужку, жилетами на голе тіло.

Блузи з жабо, трояндами, рукавом летюча миша.

Чим замінити?

Класичними сорочками.

Верх з пришитими спідницями-басками

Дизайнер звертає увагу, що особливо погано такий верх дивиться зі спідницею-олівцем.

Чим замінити?

Легкими вільними спідницями з натуральних тканин.

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Вузькі джинси

Серед таких моделей є варіації, які можна носити. Та вони мають бути без потертостей та дірок на колінах.

Чим замінити?

Джинсами-мом чи прямими.

Футболки з яскравими малюнками

Коти, леви, корони та інші яскраві малюнки вже не в тренді.

Чим замінити?

Базовими футболками чи футболками з елегантними принтами або маленькими малюнками.

Нагадаємо, ми вже писали, які спідниці будуть в моді влітку-2023.

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