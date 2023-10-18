Дослідження вчених доводить, що воротарі сприймають світ по-іншому

В спортивній галузі невдоволені тим, як мало уваги приділяється воротарям – цій важливій, але дещо недооціненій позиції в футболі. Воротар, як правило, стоїть окремо від інших гравців, має інший одяг і грає за відмінними правилами. І наукові дослідження наразі підтверджують, що воротарі сприймають світ навколо себе з іншої перспективи.

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За результатами дослідження, проведеного ірландськими науковцями, виявилося, що воротарі мають особливі можливості в обробці інформації порівняно з іншими футболістами та людьми, що не грають. Дослідження включало групу з 60 учасників, включаючи професійних футболістів - 20 воротарів та 20 польових гравців, а також 20 осіб, які не грали у футбол.

"Воротарям доводиться приймати тисячі дуже швидких рішень на основі обмеженої або неповної сенсорної інформації, на відміну від інших футболістів", – пояснює поведінковий нейробіолог і колишній професійний воротар Майкл Квінн з Дублінського міського університету.

Зазначено, що воротарі мають більшу здатність поєднувати інформацію з різних сенсорних органів, що було підтверджено результатами дослідження. Учасники експерименту проходили тести на обробку і інтеграцію інформації від різних сенсорів. Воротарі виявили більшу ефективність в мультисенсорній обробці, що дозволяє їм точніше та швидше оцінювати час аудіовізуальних сигналів.

Згідно з результатами, воротарі також виявили меншу взаємодію між візуальними та слуховими стимулами, що свідчить про їхню схильність розділяти сенсорні сигнали.

Дослідники зараз обговорюють, чи ця особлива мультисенсорна обробка є результатом воротарської гри чи може стати основою для вибору цієї позиції в юному віці. Футбольні воротарі вимушені надшвидко реагувати на події на полі, такі як звук удару м'яча та його рух у повітрі, в залежності від того, де вони знаходяться на полі і які завдання перед ними стоять.

Дослідники планують подальше дослідження, включаючи інші позиції у футболі, такі як нападаючий і центральний захисник, для визначення можливих відмінностей в мультисенсорній обробці у гравців на різних позиціях.

Ця робота може пролити світло на те, чому воротарі є такими винятковими гравцями на полі і як їхні особливі навички впливають на їхню гру.

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