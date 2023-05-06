'Історична подія для українців': в Повітряних силах підтвердили збиття російського 'Кинджалу'

4 травня українські сили протиповітряної оборони під час відбиття чергової російської атаки ліквідували ракету Х-47, яку випустив МіГ-31К з території росії. Цю інформацію підтвердив командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук.

У своєму Телеграм-каналі він повідомив, що це історична подія для українців. "Вітаю український народ з історичною подією! Так, ми збили "не имеющий аналогов" Кинджал". За його словами, знищити російську ракету допомогла система повітряної оборони "Patriot".

Читайте також: Окупанти атакували Київ БПЛА: уламки дрона впали на будівлю в Солом'янському районі

У своєму повідомленні Олещук пояснив довгу мовчанку про цей випадок тим, що не можна заздалегідь оприлюднити інформацію, якою може скористатися супротивник.

Нагадаємо, 5 травня інформаційно-консалтингова компанія Defense Express, яка висвітлює питання безпеки держави, повідомила, що має у розпорядженні фото уламків збитої ракети зі слідами ураження. Саме цю ракету, зауважило видання, росіяни випустили по Києву у ніч на 4 травня.

"Збройні Сили України вперше успішно перехопили російську "гіперзвукову" ракету Х-47 "Кинжал" близько 02:40 4 травня у небі над Києвом", – йшлося у повідомленні.

У Defense Express повідомили, що уламки "Кинджалу" без бойової частини впали на стадіоні у межах Києві. Однак цього ж дня речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат спростував цю інформацію.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!