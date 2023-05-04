Окупанти атакували Київ БПЛА: уламки дрона впали на будівлю в Солом'янському районі

4 травня росіяни запустили по Україні ударні дрони. Мобільні групи ППО збили безпілотник над столицею. Внаслідок падіння уламків збитого БПЛА у Солом'янському районі Києва в нежитловому приміщенні 4-поверхової будівлі виникла пожежа, повідомив мер міста Віталій Кличко. Площа загоряння – 50 м кв.

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О 21:43 Кличко повідомив, що у Соломʼянському районі рятувальники ліквідували загоряння на першому поверсі 4 поверхової будівлі ТЦ. Внаслідок ураження уламків літального апарату вибуховою хвилею зруйновані декоративні зовнішні елементи будівлі та скло на площі до 150 м.кв. Несучі конструкції не пошкоджені. Потерпілих не виявили.

Також він повідомив про загоряння на невеликій площі території в Печерському районі. Внаслідок падіння уламків БПЛА. Будівлі неушкоджені. Потерпілих немає.

Відео дня

Пізніше у мережі почали з'являтись відео збиття БПЛА над Києвом.

Радіо Свобода повідомляє, що уламки збитого БПЛА над Києвом впали неподалік залізничного вокзалу.

"Як передає наша кореспондентка, рештки впали на будівлю торгово-офісного центру по вулиці Липківського. Медики, які прибули на місце, кажуть, що звернень до них не було", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вночі 3 травня окупанти обстріляли декілька областей України.

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