Окупанти вчергове атакували Україну дронами: ППО збили 21 з 26, є прильоти в будівлі

У ніч на 3 травня в Київській, Запорізькій, Черкаській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях України місцеві мешканці почули серію вибухів. У Києві в результаті роботи ППО, всі цілі, що летіли біля столиці, були збиті. Однак у Дніпрі, зокрема, пошкоджена адмінбудівля, де сталася пожежа. Крім того, на Миколаївщині приватний будинок також постраждав від атаки.

Напад був здійснений ракетами та іранськими дронами-камікадзе. За останні шість днів Київ зазнав уже третього нападу, і системи протиповітряної оборони (ППО) активно працювали в кількох регіонах країни.

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О 0:14 була оголошена повітряна тривога в Києві, і жителі міста чули серію вибухів о 00:49, 01:22, 01:40, 01:52 та 02:15. О 0:55 в Київській військовій державній адміністрації було повідомлено про роботу протиповітряної оборони.

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Повітряна тривога тривала майже 5 годин і закінчилася о 4:48. За попередньою інформацією, усі ворожі цілі в повітряному просторі навколо столиці були виявлені та знищені. На щастя, жодна людина не постраждала, і жодна будівля не була пошкоджена. Начальник Київської міської військової адміністрації, Сергій Попко, висловив подяку силам протиповітряної оборони за їхню відмінну та професійну службу.

Запоріжжя теж почуло повітряну тривогу в ніч з 2 на 3 травня. Повідомлення про запуски іранських дронів та їх наближення до міста, а також про збиття деяких з них силами оборони, почали з'являтися в місцевих пабліках о 22:33. До того ж, було повідомлено про запуск ворожих С-300 у бік Запоріжжя.

О 01:25 стали відомі вибухи в місті, а повітряна тривога тривала до 03:54. Голова Запорізької ОВА Юрій Малашко закликав жителів перебувати в безпечних місцях і зберігати інформаційну тишу. Також він закликав не розповсюджувати фото- і відеоматеріали, а також не допомагати ворогу корегувати вогонь.

Повідомлення про влучання ракет С-300 в місто почали з'являтися в місцевих телеграм-каналах, проте детальніша інформація про події наразі відсутня. Відбій тривоги був оголошений о 3:57.

Дніпро був серед областей, де оголосили повітряну тривогу о 0:56. За хвилину стало відомо, що ворожі "шахеди" летять в сторону області. О 1:42 у місцевих пабліках повідомили про іранські дрони, які перебували безпосередньо над Дніпром.

У повідомленні просили жителів залишатися в укритті або йти в коридор, де є дві стіни, щоб уникнути можливої небезпеки. В соцмережах з'явилися повідомлення про вибухи, які були наслідком збиття дронів.

Голова ДОР Микола Лукашук повідомив про успішну роботу протиповітряної оборони на Дніпропетровщині. Він також зауважив, що Україна здатна захистити своє небо.

О 3:53 відбій повітряної тривоги було оголошено на Дніпропетровщині.

Миколаївщину атакували 2 ворожих безпілотника. Один влучив у приватний будинок, інший – знищили Сили оборони. Про це повідомив голова ОВА Віталій Кім.

Віталій Кім повідомив, що внаслідок попадання спалахнула пожежа, рятувальники загасили її. Постраждалих немає.

Також ворог атакував Кіровоградщину. Від 3 дронів постраждала нафтобаза в обласному центрі.

"Сьогодні російський агресор вчергове атакував Україну дронами і ракетами. На Кіровоградщині є прильоти. Близько третьої ранку, одразу 3 шахеди "Герань-2", атакували нафтобазу в обласному центрі", – написав у Telegram Андрій Райкович, очільник ОВА.

Обійшлося без жертв. За його словами, ліквідація наслідків прильоту почалася одразу. Інформація про пошкодження уточнюється.

Раніше українські військові показали, як стримували навалу росіян на Луганщині. Бійцям 45-ї окремої артилерійської бригади спільно зі 100-ю бригадою ТрО вдалося знищити ворожий танк, після відстеження його руху. Ворожа техніка вибухнула від влучного удару.

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