'Відстежили рух, розрахували та вразили ціль': українські військові знищили танк окупантів на Луганщині (відео)

Українські військові продовжують стримувати окупантів на Луганщині. Зокрема, бійцям 45-ї окремої артилерійської бригади спільно зі 100-ю бригадою ТрО вдалося знищити ворожий танк.

Військові виявили ціль та завдали влучного удару. Про це повідомили на сторінці Луганської обласної державної адміністрації у Facebook.

"Артилеристи 45-ї бригади знищили на Луганському напрямку російський танк. 45-та окрема артилерійська бригада Збройних сил України у співпраці із 100-ю бригадою ТрО виявили, відстежили рух, розрахували та вразили ціль", – йдеться у повідомленні.

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Відео дня

На відео можна побачити, як українські військові виявили рух танка окупантів. На наступних кадрах видно, як ворожа техніка вибухає від влучного удару.

Точний час та місце ліквідації військової техніки росіян не повідомляється з міркувань безпеки.

Раніше у мережу потрапило відео знищення БМП окупантів поблизу Бахмуту. Ліквідацією військової техніки ворога займалися бійці 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади та бійці 45-ї окремої артилерійської бригади.

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