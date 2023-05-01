'Отследили движение, рассчитали и поразили цель': украинские военные уничтожили танк оккупантов на Луганщине (видео)

Украинские военные продолжают сдерживать оккупантов в Луганской области. В частности, бойцам 45-й отдельной артиллерийской бригады совместно со 100-й бригадой ТРО удалось уничтожить вражеский танк.

Военные обнаружили цель и нанесли точный удар. Об этом сообщили на странице Луганской областной государственной администрации в Facebook.

"Артиллеристы 45-й бригады уничтожили на Луганском направлении российский танк. 45-я отдельная артиллерийская бригада Вооруженных сил Украины в сотрудничестве со 100-й бригадой ТРО обнаружили, отследили движение, рассчитали и поразили цель", – говорится в сообщении.

Видео дня

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На видео можно увидеть, как украинские военные обнаружили движение танка оккупантов. На следующих кадрах видно, как вражеская техника взрывается от точного удара.

Точное время и место ликвидации военной техники россиян не сообщаются из соображений безопасности.

Ранее в сеть попало видео уничтожение БМП оккупантов вблизи Бахмута. Ликвидацией военной техники врага занимались бойцы 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады и бойцы 45-й отдельной артиллерийской бригады.

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