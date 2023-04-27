Украинские военные эффектно уничтожили вражескую БМП на Бахмутском направлении (видео)

Украинские военные героически держат оборону на разных участках фронта, однако одним из самых горячих направлений сейчас является Бахмутское. В частности, там защитники Украины обнаружили и уничтожили БМП оккупантов.

Ликвидацией военной техники врага занимались бойцы 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады и бойцы 45-й отдельной артиллерийской бригады. Об этом сообщили на странице Сухопутных войск Вооруженных сил Украины в Facebook.

"Минус БМП врага, сотрудничаем с аэроразведкой 56 ОМПБр. Бахмутское направление! Освобождение нашей земли – цель, над которой работаем каждый день", – говорится в сообщении.

Видео дня

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На видео можно увидеть, как аэроразведчики обнаружили расположение БМП россиян. На следующих кадрах видно, как артиллеристы нанесли удар по технике.

В результате БМП оккупантов загорелась. Точное время и место уничтожения вражеской техники не сообщают из соображений безопасности.

На днях украинские военные из 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ликвидировали две единицы вражеской техники.

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