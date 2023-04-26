Украинские военные филигранно ликвидировали российский 'Урал' и БМП-2 в Луганской области (видео)

Украинские военные на разных участках фронта уничтожают технику захватчиков. В частности, бойцы 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады держат оборону в Луганской области.

Защитникам Украины удалось ликвидировать две единицы вражеской техники. Об этом сообщили на странице бригады в Facebook.

"Сичеславские десантники с филигранной точностью наносят огненное поражение оккупантам в Луганской области. На видео зафиксировано успешное уничтожение армейского грузовика Урал и боевой машины пехоты (БМП-2) российских захватчиков", – говорится в сообщении.

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Видео дня

На кадрах можно увидеть, как после обнаружения грузовика оккупантов, украинские военные наносят точный удар по машине. От попадания "Урал" загорелся. То же произошло и с БМП-2 захватчиками.

Точное время и место уничтожения вражеской техники не сообщаются из соображений безопасности.

Напомним, ранее заместитель главы Минобороны Анна Маляр рассказала, что сейчас происходит на Бахмутском направлении и объяснила, какую тактику используют оккупанты.

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