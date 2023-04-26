Українські військові філігранно ліквідували російський 'Урал' та БМП-2 на Луганщині (відео)

Українські військові на різних ділянках фронту знищують техніку загарбників. Зокрема, бійці 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади тримають оборону на Луганщині.

Захисникам України вдалося ліквідувати дві одиниці ворожої техніки. Про це повідомили на сторінці бригади у Facebook.

"Січеславські десантники з філігранною точністю наносять вогневе ураження окупантам на Луганщині. На відео зафіксовано успішне знищення армійської вантажівки Урал та бойової машини піхоти (БМП-2) російських загарбників", – йдеться у повідомленні.

Читайте також: "В окупантів підгорає": артилеристи 44-ї бригади показали ефектне знищення ворожої техніки

Відео дня

На кадрах можна побачити, як після виявлення вантажівки окупантів, українські військові завдають точного удару по машині. Від влучання "Урал" загорівся. Те саме сталося і з БМП-2 загарбників.

Точний час та місце знищення ворожої техніки не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, раніше заступниця глави Міноборони Ганна Маляр розповіла, що зараз відбувається на Бахмутському напрямку та пояснила, яку тактику використовують окупанти.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!