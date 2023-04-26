'В окупантів підгорає': артилеристи 44-ї бригади показали ефектне знищення ворожої техніки (відео)

Українські військові методично знищують техніку російських окупантів. Зокрема, цим займаються бійці 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола.

Артилеристам вдалося ліквідувати низку військової техніки загарбників. Відео оприлюднили на сторінці бригади у Facebook.

"А тим часом у окупантів підгорає... Воїни 44 окремої артилерійської бригади невпинно працюють, щоб якнайшвидше повернути українські землі", – йдеться у повідомленні.

Читайте також: "Бій за останню дорогу": українські військові показали бої з окупантами за Бахмут

На відео можна побачити, як українські військові знищують танки, БМП, БТР та "Камаз" окупантів. Окрім цього артилеристи ліквідували польовий склад боєкомплекту російських загарбників.

Відео дня

Точний час та місце знищення ворожої військової техніки не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, раніше заступниця глави Міноборони Ганна Маляр розповіла, що зараз відбувається на Бахмутському напрямку та пояснила, яку тактику використовують окупанти.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!