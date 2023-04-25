'Бій за останню дорогу': українські військові показали бої з окупантами за Бахмут (відео)

Українські військові героїчно тримають оборону Бахмута на Донеччині. У боях за місто, зокрема, беруть участь бійці 3-ї штурмової бригади.

Захисники України ведуть битву за єдину асфальтовану дорогу до міста. Про це повідомили на каналі бригади у Telegram.

"Бій за останню дорогу. Завдання – штурмувати ворога та здобути контроль над "дорогою життя". Це єдиний асфальтований шлях до Бахмута. Умови штурму – складна ділянка фронту, ворог блокує зв’язок, а бої відбуваються у мокрих земляних траншеях. Виконує 1-й штурмбат Третьої штурмової бригади", – йдеться у повідомленні.

Відео дня

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На відео можна побачити, як українським військовим доводиться відбивати навалу загарбників у надзвичайно важких умовах. Штурмовикам вдалось ліквідувати більш як десять окупантів, за допомогою безпілотників, гранат та автоматичної зброї.

Нагадаємо, раніше заступниця глави Міноборони Ганна Маляр розповіла, що зараз відбувається на Бахмутському напрямку та пояснила, яку тактику використовують окупанти.

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