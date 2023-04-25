Українські бійці ефектно знищили танк і БМП противника у сірій зоні на Донеччині (відео)

На східному напрямку фронту українським захисникам вдалося ліквідувати ворожу техніку. Було підірвано російський танк та бойову машину піхоти.

Відео ліквідації танку та БМП у Донецькій області противника опублікувало Командування Сил спеціальних операцій ЗС України у соцмережах. Зазначається, що танк Т-72 та БМП "були підірвані прямо на очах противника".

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У командуванні повідомили, що ворожа техніка перебувала між позиціями воїнів сил оборони і росіян – за 150 метрів від ворога.

"Ця ділянка добре проглядалася спостерігачами противника. Попри це бойова група ССО України висунулася до сірої зони з наказом про знищення російської техніки.Пройшовши мінно-вибухові загородження воїни ССО дісталися бронемашин. Під час огляду було знайдено важливі трофеї: документи, зброю і радіостанції, які наші оператори забрали із собою", – йдеться у повідомленні.

Командування що зауважило, що бійці ССО замінували техніку та повернулися до своїх позицій. Коли наші захисники були у безпеці, ворожу техніку було підірвано.

Пропонуємо дізнатися, як українським бійцям на фронті довелося пожертвувати дроном, щоб ліквідувати ворожого беспілотника, який допомогав ворогу коригувати вогонь по українських позиціях.

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