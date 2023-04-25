Украинские бойцы эффектно уничтожили танк и БМП противника в серой зоне Донецкой области (видео)

На восточном направлении фронта украинским защитникам удалось ликвидировать вражескую технику. Был взорван российский танк и боевая машина пехоты.

Видео ликвидации танка и БМП в Донецкой области противника опубликовало Командование сил специальных операций ВС Украины в соцсетях. Отмечается, что танк Т-72 и БМП "были взорваны прямо на глазах противника".

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В командовании сообщили, что вражеская техника находилась между позициями воинов сил обороны и россиян – в 150 метрах от врага.

"Этот участок хорошо просматривался наблюдателями противника. Несмотря на это, боевая группа ССО Украины выдвинулась в серую зону с приказом об уничтожении российской техники. Пройдя минно-взрывные заграждения воины ССО достались бронемашин. Во время осмотра были найдены важные трофеи: документы, оружие наши операторы забрали с собой", – говорится в сообщении.

Командование заметило, что бойцы ССО заминировали технику и вернулись к своим позициям. Когда наши защитники были в безопасности, вражеская техника была взорвана.

Предлагаем узнать, как украинским бойцам на фронте пришлось пожертвовать дроном, чтобы ликвидировать вражеского беспилотника, помогавшего врагу корректировать огонь по украинским позициям.

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