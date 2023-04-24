'Спасение рядового Мавика': военные показали 'похищение раненого' дрона из-под носа оккупантов (видео)

На одном из направлений фронта украинским защитникам пришлось провести спецоперацию по спасению поврежденного квадрокоптера. Для этого был задействован другой беспилотник и специальное устройство, эвакуирующее "раненые" дроны.

Видео спасения дрона Mavic появилось в соцсети. "Раненого собрата" эвакуировали прямо из-под носа российских боевиков.

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На кадрах можно увидеть, как у вражеских позиций, где находились российские боевики, украинские аэроразведчики заметили сбитый дрон или упал как раз у окопа россиян.

Видео дня

Наши защитники из Сводной тактической группы "Адам" с помощью другого дрона решили вынести "раненого" с поля боя. Они прикрепили к другому беспилотнику трос со специальным хватательным механизмом, так называемыми "когтями". С помощью этого устройства им удалось схватить подбитого Mavic и вынести его на безопасное расстояние.

"Каждый Мавик заслуживает спецоперации", – прокомментировали это видео наши защитники.

Предлагаем узнать, как украинским бойцам на фронте пришлось пожертвовать дроном, чтобы ликвидировать вражеского беспилотника, помогавшего врагу корректировать огонь по украинским позициям.

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