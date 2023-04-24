'Порятунок рядового Мавіка': військові показали 'викрадення пораненого' дрона з-під носа окупантів (відео)

На одному з напрямків фронту українським захисникам довелося провести спецоперацію з порятунку пошкодженого квадрокоптера. Для цього було задіяно інший безпілотник та спеціальний пристрій, що евакуює "поранені" дрони.

Відео порятунку дрона Mavic з'явилося у соцмережі. "Пораненого побратима" евакуйовували прямо з-під носа російських бойовиків.

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На кадрах можна побачити, як біля ворожих позицій, де знаходилися російські бойовики, українські аеророзвідники помітили дрон, який був збитим, або впав якраз біля окопу росіян.

Наші захисники зі Зведеної тактичної групи "Адам" за допомогою іншого дрона вирішили винести "пораненого" з поля бою. Вони прикріпили до іншого безпілотника трос зі спеціальним хапальним механізмом, так званими "кігтями". За допомогою цього пристрою їм вдалося схопити підбитого Mavic та винести на безпечну відстань.

"Кожен Мавік заслуговує на спецоперацію", – прокоментували це відео наші захисники.

Пропонуємо дізнатися, як українським бійцям на фронті довелося пожертвувати дроном, щоб ліквідувати ворожого беспілотника, який допомогав ворогу коригувати вогонь по українських позиціях.

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