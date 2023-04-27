Артиллерия 30-й бригады показала, как эффективно 'бахмутит оккупантов' (видео)

В Донецкой области вблизи Бахмута украинские бойцы нашли и обезвредили минометный расчет российских боевиков, замаскированный ветвями деревьев. Видео ликвидации вражеского оружия попало на видео.

Бойцы 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского опубликовали кадры своей работы в Фейсбуке.

На них можно увидеть, как аэроразведка зафиксировала, как враг стреляет из миномета и потом прячет его.

Видео дня

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После передачи координат артиллеристам вражеское оружие было ликвидировано несколькими снарядами.

В результате удачной атаки был уничтожен миномет 120 калибра и боекомплект к нему. "Артиллерия 30 ОМБр эффективно "бахмутит" оккупантов", — прокомментировали это видео наши защитники.

На днях украинские военные из 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ликвидировали две единицы вражеской техники. Был уничтожен армейский грузовик Урал и боевая машина пехоты (БМП-2) российских захватчиков.

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