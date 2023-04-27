Бойцы 8 ОГШБ устроили ночную охоту на норы и блиндажи оккупантов (взрывное видео)

Воины из восьмого Отдельного горно-штурмового батальона ликвидируют врага среди окопов и блиндажей с помощью беспилотников. Работа ведется и ночью.

Очередное видео с участием боевых дронов появилось в сети, им поделились бойцы 8 ОГШБ.

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На кадрах можно увидеть, как операторы дронов в полной темноте с помощью приборов ночного видения, установленных на БПЛА, высчитывали окопы и блиндажи российских боевиков и направляли сбросы на врага.

Видео дня

"И снова ночь, и уже наш с вами общий дрон работает в интересах 8 ОГШБ. На этот раз проверили на прочность блиндажи и норы оккупантов", — прокомментировали эти видео наши защитники.

Чуть раньше воины из восьмого Отдельного горно-штурмового батальона публиковали видео, на котором зафиксирована ночная охота на вражескую технику и ее обслуживающий персонал.

Напомним, ранее заместитель главы Минобороны Анна Маляр рассказала, что сейчас происходит на Бахмутском направлении и объяснила, какую тактику используют кафиры.

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