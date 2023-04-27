Бійці 8 ОГШБ влаштували нічне полювання на нори та бліндажі окупантів (вибухове відео)

Воїни з восьмого Окремого гірсько-штурмового батальйону ліквідовують ворога серед окопів та бліндажів за допомогою безпілотників. Робота ведеться й серед ночі.

Чергове відео за участі бойових дронів з'явилося у мережі, ним поділилися бійці 8 ОГШБ.

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На кадрах можна побачити, як оператори дронів у повній темряві за допомогою приладів нічного бачення, встановлених на БПЛА, вираховували окопи та бліндажі російських бойовиків та скеровували скиди на ворога.

Відео дня

"І знову ніч, і вже наш з вами спільний дрон працює в інтересах 8 ОГШБ. Цього разу перевірили на міцність бліндажі та нори окупантів", – прокоментували ці відео наші захисники.

Трохи раніше воїни з восьмого Окремого гірсько-штурмового батальйону публікували відео, на якому зафіксовано нічне полювання на ворожу техніку та її обслуговуючий персонал.

Нагадаємо, раніше заступниця глави Міноборони Ганна Маляр розповіла, що зараз відбувається на Бахмутському напрямку та пояснила, яку тактику використовують окупанти.

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