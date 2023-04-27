Артилерія 30-ї бригади показала, як ефективно 'бахмутить окупантів' (відео)

У Донецькій області поблизу Бахмуту українські бійці знайшли та знешкодили мінометний розрахунок російських бойовиків, що був замаскований гіллям дерев. Відео ліквідації ворожої зброї потрапило на відео.

Бійці 30-ї окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького опублікували кадри своєї роботи у Фейсбуці.

На них можна побачити, як аеророзвідка зафіксувала, як ворог стріляє з міномета та потім ховає його.

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Відео дня

Після передачі координат артилеристам, ворожу зброю було ліквідовано кількома снарядами.

У результаті вдалої атаки було знищено міномет 120 калібру та боєкомплект до нього. "Артилерія 30 ОМБр ефективно "бахмутить" окупантів", – прокоментували це відео наші захисники.

Днями українські військові з 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ліквідували дві одиниці ворожої техніки. Було знищено армійську вантажівку Урал та бойову машину піхоти (БМП-2) російських загарбників.

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