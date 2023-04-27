Українські військові ефектно знищили ворожу БМП на Бахмутському напрямку (відео)

Українські військові героїчно тримають оборону на різних ділянках фронту, однак одним з найгарячіших напрямків зараз є Бахмутський. Зокрема, там захисники України виявили та знищили БМП окупантів.

Ліквідацією військової техніки ворога займалися бійці 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади та бійці 45-ї окремої артилерійської бригади. Про це повідомили на сторінці Сухопутних військ Збройних сил України у Facebook.

"Мінус БМП ворога, співпрацюємо з аеророзвідкою 56 ОМПБр. Бахмутський напрямок!Звільнення нашої землі – мета, над якою працюємо щодня", – йдеться у повідомленні.

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Відео дня

На відео можна побачити, як аеророзвідники виявили розташування БМП росіян. На наступних кадрах видно, як артилеристи завдали удару по техніці.

Внаслідок цього БМП окупантів загорілася. Точний час та місце знищення ворожої техніки не повідомляють з міркувань безпеки.

Днями українські військові з 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ліквідували дві одиниці ворожої техніки.

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