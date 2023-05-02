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Війна в Україні

Українські десантники ліквідували ворожі БМП на Донеччині (відео)

Максим Карпенко

Українські десантники ліквідували ворожі БМП на Донеччині (відео)

Українські військові методично знищують ворожу техніку на різних ділянках фронту, стримуючи окупантів. Зокрема, десантники 79-ї окремої десантно-штурмової бригади підбили і знищили дві ворожі БМП.

Ліквідація військової техніки росіян відбулася на Донеччині. Про це повідомили на каналі Командування ДШВ ЗСУ у Youtube.

"Десантники 79 окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ ЗС України продовжують виконання бойових завдань на визначених напрямках на Донеччині. Одним з важливих напрямків бойової діяльності є знищення підбитої в бою техніки противника", – йдеться у повідомленні.

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За словами командиру підрозділу аеророзвідки, під час ворожих штурмів українські військові підбивають бойову техніку противника

"Але в деяких випадках вона може бути ще придатною до експлуатації. Аби цього не трапилось ми спалюємо бойові машини ворога скидами з дронів", – додав захисник України.

На відео можна побачити, як військові з дронів закидають гранати у підбиту техніку, щоб остаточно вивести її з ладу.

Раніше голова ГУР Кирило Буданов прокоментував контрнаступ ЗСУ та пояснив, чи відбудеться він навесні, як він раніше прогнозував.

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Війна в Україні