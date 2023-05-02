Українські десантники ліквідували ворожі БМП на Донеччині (відео)

Українські військові методично знищують ворожу техніку на різних ділянках фронту, стримуючи окупантів. Зокрема, десантники 79-ї окремої десантно-штурмової бригади підбили і знищили дві ворожі БМП.

Ліквідація військової техніки росіян відбулася на Донеччині. Про це повідомили на каналі Командування ДШВ ЗСУ у Youtube.

"Десантники 79 окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ ЗС України продовжують виконання бойових завдань на визначених напрямках на Донеччині. Одним з важливих напрямків бойової діяльності є знищення підбитої в бою техніки противника", – йдеться у повідомленні.

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За словами командиру підрозділу аеророзвідки, під час ворожих штурмів українські військові підбивають бойову техніку противника

"Але в деяких випадках вона може бути ще придатною до експлуатації. Аби цього не трапилось ми спалюємо бойові машини ворога скидами з дронів", – додав захисник України.

На відео можна побачити, як військові з дронів закидають гранати у підбиту техніку, щоб остаточно вивести її з ладу.

Раніше голова ГУР Кирило Буданов прокоментував контрнаступ ЗСУ та пояснив, чи відбудеться він навесні, як він раніше прогнозував.

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