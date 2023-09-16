З німецького музею викрали старовинні артефакти, що коштують мільйон євро

Невідомі у Німеччині обікрали музей східноазіатського мистецтва, що розташований у місті Кельн. Крадії винесли дев'ять предметів історичної китайської порцеляни вартістю близько 1 мільйона євро.

Як повідомляє Arkeonews, невідомим вдалося проникнути в Музей мистецтва Східної Азії через вікно і викрасти експонати з вітрин. Ці предмети датуються 16-19 століттями.

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"Дев'ять предметів стародавньої китайської порцеляни, вартість яких оцінюється в понад 1 мільйон євро (1073 мільйони доларів), були переважно китайськими порцеляновими вазами, тарілками та чашами, виготовленими за часів династій Мін (1368-1644) і Цін (1644-1911). Деякі з них входили до основної колекції музею", – йдеться у повідомленні.

Серед викрадених експонатів – три порцелянові вази періоду Цяньлун. Вони були створені в Цзіндечжень, столиці порцеляни Китаю в східнокитайській провінції Цзянсі, яка була відповідальною за найкращу порцелянову майстерність у країні за часів династії Цін.

Фахівці музею кажуть, що вкрадені предмети добре задокументовані та їх легко ідентифікувати.

Нагадаємо, у Німеччині археологи виявили могили віком близько 2000 років, які містили кремовані людські останки. Знахідку зробили поблизу міста Френденберг на заході країни.

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